منافس مصر.. قرار جديد من الفيفا في ملحق كأس العرب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏الفيفا إلغاء الأشواط الإضافية في ملحق كأس العرب المزمع إقامته في قطر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025 لكرة القدم، بمشاركة 14 منتخبا عربيا هم الأقل تصنيفا من المنتخبات المتأهلة للبطولة.



ومن المقرر أن تتوجه الفرق المتنافسة إلى ضربات الترجيح مباشرة بعد نهاية الوقت الأصلي في بطولة كأس العرب بقطر.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عودة الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح فى مباريات بطولة كأس العرب بقطر.

ويشارك في بطولة كأس العرب بقطر 16 فريقًا بداية من دور المجموعات للبطولة، حيث تأهل 9 منتخبات، ويتبقى 7، سيتم حسمها من مباريات التصفيات التي تقام يومي 25 و26 نوفمبر من مباراة واحدة، والفائز سيتواجد في دور المجموعات.

مواعيد منتخب مصر الثاني ببطولة كأس العرب بقطر.

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مباراتين وديتين، أمام نظيره الجزائري على ملعب القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد لكأس العرب، وفاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل فى اللقاء الثاني سلبيا.

مجموعة مصر في كأس العرب

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

وستنطلق بطولة كأس العرب، يوم الإثنين 1 ديسمبر، بمواجهتي تونس والفائز من المباراة التأهيلية سوريا وجنوب السودان، والمباراة الثانية تجمع بين قطر صاحب الأرض مع المتأهل من فلسطين وليبيا.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب بمواجهة المتأهل من مباراة الكويت وموريتانيا، ثم يلاقي الإمارات ويختتم دور المجموعات بمباراة الأردن.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في قطر، جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 رسميًا، ليشمل التفاصيل التالية من حيث الموعد والملعب الخاص بكل مباراة في دوري المجموعات.

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

قائمة منتخب مصر الثاني

تضم قائمة منتخب مصر فى كأس العرب، في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد، وفي خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - هادي رياض - عمر فايد.

ويلعب في خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق – محمد عادل - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد – إسلام سمير - إسلام عيسى، وفي الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

القنوات الناقلة لـ كأس العرب 2025

وفيما يلي قائمة القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب بمشاركة منتخب مصر:

قناة بي إن سبورتس.

قناة الكاس.

قناة أبو ظبي الرياضية.

قنوات دبي الرياضية.