منافس مصر.. مواعيد مباريات الملحق المؤهل لـ كأس العرب بقطر

تنطلق على مدار يومي يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب المزمع إقامتها في قطر 2025.

وجاءت مواعيد مباريات الملحق المؤهل لـ بطولة كأس العرب بقطر 2025 على النحو التالي:



الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

موريتانيا ضد الكويت الساعة 14:00



سوريا ضد جنوب السودان الساعة 17:00



فلسطين ضد ليبيا الساعة 17:00

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

عمان ضد الصومال الساعة 14:00



البحرين ضد جيبوتي الساعة 14:00



السودان ضد لبنان الساعة 17:00



جزر القمر ضد اليمن الساعة 17:00



مباريات الملحق المؤهل لـ بطولة كأس العرب بقطر 2025 منقولة على قنوات بين سبورت والكأس القطرية.



وتقام مباريات الملحق المؤهل لـ بطولة كأس العرب بقطر 2025 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على ملاعب دولة قطر.

ويشارك منتخب مصر الثانى فى بطولة كأس العرب، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مباراتين وديتين، أمام نظيره الجزائري على ملعب القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد لكأس العرب، وفاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل فى اللقاء الثاني سلبيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في قطر، جدول مباريات منتخب مصر لـ المحليين بقيادة حلمي طولان في كأس العرب 2025 رسميًا والذي جاء على النحو التالي:

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.



الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.



الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.