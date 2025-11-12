حقيقة تدخّل حسام حسن لاستبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان

كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب استبعاد ناصر ماهر من قائمة المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي جاء لأسباب فنية بحتة، ولا علاقة له بما كتبه اللاعب مؤخرًا عبر حسابه على “إنستجرام”، أو بهجومه السابق على الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وأوضح «الغندور» خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن حسام حسن لم يتدخل في قرارات الجهاز الفني للمنتخب الثاني، وأن اختيار القائمة تم بالكامل بمعرفة حلمي طولان وجهازه المعاون.

وأشار «الغندور»، إلى أن استبعاد ناصر ماهر جاء وفقًا لرؤية فنية من حلمي طولان، الذي يرى أن طريقة لعب المنتخب لا تتناسب مع أسلوب اللاعب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدير الفني مكتفٍ بالمجموعة التي بدأ بها العمل، وأن التغييرات في قائمته ستكون في أضيق الحدود خلال الفترة المقبلة.