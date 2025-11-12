قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخّل حسام حسن لاستبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
حقيقة تدخّل حسام حسن لاستبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان

محمد سمير

كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب استبعاد ناصر ماهر من قائمة المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي جاء لأسباب فنية بحتة، ولا علاقة له بما كتبه اللاعب مؤخرًا عبر حسابه على “إنستجرام”، أو بهجومه السابق على الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وأوضح «الغندور» خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن حسام حسن لم يتدخل في قرارات الجهاز الفني للمنتخب الثاني، وأن اختيار القائمة تم بالكامل بمعرفة حلمي طولان وجهازه المعاون.

وأشار «الغندور»، إلى أن استبعاد ناصر ماهر جاء وفقًا لرؤية فنية من حلمي طولان، الذي يرى أن طريقة لعب المنتخب لا تتناسب مع أسلوب اللاعب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدير الفني مكتفٍ بالمجموعة التي بدأ بها العمل، وأن التغييرات في قائمته ستكون في أضيق الحدود خلال الفترة المقبلة.

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو

طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة تخليل اللفت في المنزل

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

