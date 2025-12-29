الرقابة المالية: الخميس المقبل عطلة بمناسبة انتهاء العام الميلادي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبار يوم /الخميس/ المقبل الموافق أول يناير 2026 عطلة بمناسبة انتهاء السنة الميلادية.

وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم /الخميس/ الموافق أول يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح /الأحد/ 4 يناير 20