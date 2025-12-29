حذفت صورها نهائيا… الفنانة الشابة ملك حسن تفاجئ الجمهور

أثارت الفنانة الشابة ملك حسن، حالة من الجدل الواسع؛ بعد ارتدائها الحجاب، وحذف صورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشاركت ملك حسن، مقطع فيديو قصيرا، ظهرت خلاله بالحجاب، وبصحبتها إحدى صديقاتها، ثم استكملت الفيديو؛ لتوثق ردود فعل أصدقائها ودهشتهم من قرارها.

وانطلقت ملك حسن في مشوارها من خلال مسلسل “زي الشمس”، حيث قدمت شخصية قريبة من ابنة الفنانة ريهام عبد الغفور، قبل أن تظهر لاحقا في دور ارتبط بشخصية دينا الشربيني، ضمن سياق درامي لافت.

وشاركت ملك حسن في موسم رمضان 2025؛ من خلال مسلسلي “منتهى الصلاحية” و"حسبة عمري"، ونجحت في لفت الانتباه بحضورها وأدائها.