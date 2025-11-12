هل حسام حسن السبب؟ «الغندور» يكشف سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان

كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصائه.

وقال “الغندور” في تصريحات تلفزيونية: “استبعاد ناصر ماهر من قائمة المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان لأسباب فنية بحتة، ولا علاقة له بما كتبه اللاعب مؤخرًا عبر حسابه على «انستجرام»، أو بهجومه السابق على الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن”.

وتابع: “حسام حسن لم يتدخل في قرارات الجهاز الفني للمنتخب الثاني، واختيار القائمة تم بالكامل بمعرفة حلمي طولان وجهازه المعاون”.

وأضاف: “استبعاد ناصر ماهر جاء وفقًا لرؤية فنية من حلمي طولان، الذي يرى أن طريقة لعب المنتخب لا تتناسب مع أسلوب اللاعب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدير الفني مكتفٍ بالمجموعة التي بدأ بها العمل، وأن التغييرات في قائمته ستكون في أضيق الحدود خلال الفترة المقبلة”.