الوطنية للانتخابات: كثافات تصويتية في 7 محافظات بـ 19 دائرة ملغاة

عقدت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الثاني في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، لمتابعة التصويت وغلق اللجان الفرعية بـ7 محافظات بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية، بانتخابات مجلس النواب 2025، في يومها الأول.

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «السيدات والسادة الناخبون أهنئكم وجميع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الجديد والذى سيشهد في أيامه الأولى انعقاد مجلس جديد للنواب،نحن الآن نقترب يوما بعد يوم من المحطة الأخيرة لهذه العملية الانتخابية والتي سينبثق عن مشاركتكم فيها وإعمال إرادتكم الحرة بها انطلاق المجلس النيابة الجديد والذى سيتولى مهمة التشريع والرقابة بالإنابة عن أبناء الشعب».

وأضاف بنداري أنه من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة بـ7 محافظات تجرى بها جولة الإعادة تم التأكد من انتظام العمل بكافة اللجان الفرعية والتي بلغ عددها 1694 لجنة فرعية إلا أنه تلاحظ وجود كثافات بالـ7 محافظات وبالأخص في القرى مسقط رأس المرشحين ويتم التعامل مع هذه اللجان من خلال رؤساء اللجان الفرعية إلا أن الأمر لم يستلزم دعم من أحد من أعضاء الهيئات القضائية أو الجهاز الإدارى المعاون لهم وتم التنبية على رؤساء اللجان الفرعية التي تشهد كثافات بعدم الانصراف إلا بعد تمكين آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

من جانبها، أغلقت اللجان الفرعية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة مساءًا اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، بعد استقبال الناخبين المصريين للتصويت باليوم الأول بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بانتخابات مجلس النواب 2025.