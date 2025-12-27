أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي

قلب فريق أستون فيلا الطاولة على نظيره تشيلسي، ونجح في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 37.

فيما جاءت ثنائية أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقتين 63، 84.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا — بادياشيل — تشالوباه — جيمس

خط الوسط: كايسيدو — اينزو فيرنانديز — جارناتشو

خط الهجوم: جواو بيدرو — بالمر — نيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.