فنان صاحب رؤية وبصمة.. رانيا فريد شوقي تنعى داوود عبدالسيد

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرج داود عبد السيد الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “رحم اللّٰه المخرج الكبير فنان صاحب رؤية وبصمة مختلفة، احترم عقل جمهوره واشتغل على الإنسان بصدق وعمق، خالص العزاء لأسرته ومحبيه، إنا للّه وإنا إليه راجعون”.

ورحل المخرج داود عبد السيد، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الإثنين المقبل في قاعة يوسف النجار.