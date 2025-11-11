ناصر ماهر ينفي امتلاكه صفحة على الفيس بوك..تفاصيل

نفى ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك امتلاكه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك عبر حسابه علي انستجرام.

وشارك ناصر ماهر ستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وأكد أنه ليس صاحب الصفحة التي تتحدث باسمه عبر فيسبوك.

وتابع أنه ليس له علاقة بما ينزل على تلك الصفحة وتم عمل بلاغ في مباحث الانترنت وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

وطالب من الجماهير بعمل بلاغات ضد تلك الصفحة التي تتحدث باسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامسة علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.