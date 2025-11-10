قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
رئيس الوطنية للانتخابات: استخدام الحبر الفسفوري بعد التصويت يتم في لجان معينة
طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية
بقطع في الرباط الصليبي.. إصابة أدهم فريد تبعده مؤقتا عن منتخب الناشئين
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي جدد ثقته الكاملة في قدرات أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رغم خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه مدرب يمتلك فكرًا فنيًا مميزًا، وثقافة كروية واضحة.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا قريبًا مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، والمسؤول عن ملف كرة القدم؛ لمناقشة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي أشاد بأداء الفريق تحت قيادة عبد الرؤوف، خاصة بعد الفوز على بيراميدز.

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "لا أرى سببًا للحديث عن مستقبل المدير الفني بعد الخسارة من الأهلي، لأننا نؤمن بأنه يقوم بعمل مميز، ويقود الفريق في مرحلة بناء حقيقية".

وأوضح هشام نصر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على تكوين فريق قوي للمواسم القادمة، لافتًا إلى أن عملية بناء فريق جديد تتطلب الوقت والصبر، وأن الأداء المتباين لبعض اللاعبين أمر طبيعي في هذه المرحلة الانتقالية.

وأكد نصر أن مجلس الإدارة يضع حل أزمة القيد على رأس أولوياته، تمهيدًا لفتح باب التعاقدات الجديدة ودعم صفوف الفريق خلال الفترات القادمة، مضيفًا أن الجماهير ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأداء والنتائج مع استمرار الاستقرار الفني.

ويواصل الزمالك استعداداته للمباريات المقبلة تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي يحظى بدعم وثقة إدارة النادي في مشروع إعادة بناء الفريق الأبيض.

