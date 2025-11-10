قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بقطع في الرباط الصليبي.. إصابة أدهم فريد تبعده مؤقتا عن منتخب الناشئين

أدهم فريد
أدهم فريد
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، إصابة أدهم فريد، لاعب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقطع في الرباط الصليبي؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال إحدى مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وذكر الاتحاد، في بيانه، أن الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب الناشئين، أكد إصابة اللاعب بعد خضوعه للفحوصات الطبية والأشعة التي أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح الطبيب أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء المباراة، وتم إخضاعه للفحص الطبي فور خروجه من الملعب، حيث أظهرت النتائج حاجته إلى برنامج علاجي وجراحي طويل المدى.

ويُعد أدهم فريد أحد العناصر الأساسية في صفوف منتخب مصر للناشئين، الذي يشارك حاليًا في مونديال قطر 2025، وقدم أداءً مميزًا خلال المباريات السابقة قبل تعرضه للإصابة.

وتُعد هذه الإصابة ضربة موجعة للجهاز الفني للمنتخب المصري، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات دور الـ 32 من البطولة، إذ سيغيب اللاعب عن استكمال مشوار الفريق في المونديال.

منتخب مصر منتخب الناشئين ادهم فريد

