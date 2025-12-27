مواعيد مباريات اليوم السبت 27-12-2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية والمثيرة، يتقدمها صراع الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، إلى جانب لقاءات مرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وكأس مصر، والدوري السعودي، والدوري الإيطالي.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة.

كأس الأمم الأفريقية 2025 | مواجهات حاسمة في الجولة الثانية

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى أربع مباريات قوية، تسعى خلالها المنتخبات لتعزيز حظوظها في التأهل للأدوار الإقصائية:

بنين × بوتسوانا – 2:30 عصرًا – beIN Sports HD MAX 1

السنغال × الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

أوغندا × تنزانيا – 7:30 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

نيجيريا × تونس – 10 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

الدوري الإنجليزي | قمم مشتعلة وصراع القمة



الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل إثارة جماهيره بجولة مليئة بالقمم، أبرزها مواجهات الكبار:

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي – 2:30 مساءً – beIN Sports HD 1

ليفربول × وولفرهامبتون – 5 مساءً – beIN Sports HD 2

أرسنال × برايتون – 5 مساءً – beIN Sports HD 1

تشيلسي × أستون فيلا – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1

إلى جانب لقاءات: وست هام × فولهام، بيرنلي × إيفرتون، برينتفورد × بورنموث (جميعها في الخامسة مساءً).

كأس مصر | صراع التأهل

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات كأس مصر، وسط طموحات كبيرة للفرق في مواصلة المشوار:

مودرن سبورت × القناة – 2:30 مساءً – ON SPORT

الأهلي × الاتصالات – 5 مساءً – ON SPORT

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية – 5 مساءً – ON SPORT

الدوري السعودي | مواجهات قوية

يشهد الدوري السعودي ثلاث مباريات مهمة:

القادسية × ضمك – 3 مساءً

النصر × الأخدود – 4:30 مساءً

الاتحاد × الشباب – 7:30 مساءً

الدوري الإيطالي | إثارة الكالتشيو

تستكمل منافسات الدوري الإيطالي بسلسلة لقاءات قوية:

بارما × فيورنتينا – 1:30 ظهرًا

ليتشي × كوكو – 4 مساءً

تورينو × كالياري – 4 مساءً

أودينيزي × لاتسيو – 7 مساءً

بيسا × يوفنتوس – 9:45 مساءً



