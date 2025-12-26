دخل فريق الأهلي معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمباراة المصرية للإتصالات المقرر لها مساء غدٍ السبت فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام على ملعب السلام.

ولم يشارك النادي الأهلي فى النسختين الماضيتين من بطولة كأس مصر، بسبب انسحابه في موسم 2022، وكانت العقوبة تتضمن منعه من المشاركة فى نسختين على التوالي.

موعد مباراة الأهلى والمصرية للإتصالات بكأس مصر

ويواجه الأهلى نظيره المصرية للاتصالات بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر غدا السبت في تمام الساعه الخامسة مساء باستاد السلام.

وأوقعت قرعة كأس مصر فريق الأهلي أمام نظيره المصرية للاتصالات في دور الـ32 من البطولة الأقدم في مصر.

وتذاع مباراة النادي الأهلي ونادي المصرية للإتصالات على قناة أون سبورت