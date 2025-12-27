قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ

شبكات كهرباء
شبكات كهرباء
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر  الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان له، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية حاذق وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

 فصل الكهرباء اليوم عن 9 مناطق ببيلا.. تعرف عليها 

كما أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمغذيات دخول (4,3) بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي : «منطقة محكمة بيلا - منطقة عين شمس - منطقة شارع الجمهورية - منطقة مدرسة الزراعة - منطقة البنك الأهلي - منطقة السلخانة - منطقة حديقة السلام - منطقة الموقف - مجلس قروي أبو بدوي ».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

كفر الشيخ صدى البلد فصل الكهرباء قطع الكهرباء بيلا كهرباء كفر الشيخ كهرباء بيلا

