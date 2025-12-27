جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

أكد عمرو زكي، لاعب منتخب مصر السابق، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا لم تكن صحيحة، مشددًا على أنه لم يكن هناك تعمد واضح من اللاعب في اللعبة محل الجدل.





وقال عمرو زكي، خلال تصريحات له، إن الحكم اعتمد على تقديره الشخصي للاحتكاك الذي حدث داخل منطقة الجزاء، معتبرًا أن القرار لم يكن موفقًا، موضحًا أن مثل هذه الألعاب تحتاج إلى دقة أكبر في التقييم قبل احتساب ركلات الجزاء.

وأضاف عمرو زكي أن الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم، لكن من الضروري تقليلها خاصة في المباريات الكبرى التي قد تحسم نتائجها بقرارات مصيرية.

وكشف محمد مراد المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول، حقيقة ما صرح به مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس، بأن محمد صلاح أخبره بأن ركلة الجزاء المحتسبه له غير صحيحة، خلال لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وقال مراد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة .. تبادلا التحية والسلام فقط.. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

الحضور الجماهيري لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

شهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور 40219 مشجع، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 للبطولة.



