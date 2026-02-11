شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل

يشهد سوق التمويل العقاري في مصر خطوة جديدة نحو دعم فرص التملك والاستثمار، مع توقيع اتفاقية تعاون بين بنك أبوظبي الأول مصر وإحدى كبرى شركات التسويق والاستثمار العقاري، بهدف تسهيل حصول العملاء على التمويلات العقارية في مختلف المحافظات.

تستهدف الاتفاقية تقديم تجربة متكاملة للراغبين في شراء الوحدات السكنية أو الاستثمار العقاري، من خلال ربط الحلول التمويلية بالفرص المتاحة في السوق، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وحماية المعلومات المصرفية. كما تعكس الشراكة رؤية مشتركة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري، وتوفير آليات تمويل مرنة تتوافق مع احتياجات السوق المتغيرة.

تؤكد المؤشرات استمرار نمو الطلب على التمويل العقاري، مدفوعًا بتوسع المشروعات السكنية وزيادة اهتمام الأفراد بالاستثمار طويل الأجل. ويأتي هذا التعاون في سياق جهود البنك لتعزيز حضوره في هذا القطاع، خاصة بعد مشاركته خلال عام 2025 في عدد من القروض المشتركة الموجهة لمشروعات عقارية كبرى.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر الهادفة إلى دعم خطط التنمية العقارية، بالتعاون مع جهات فاعلة في السوق المصري، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من حلول التمويل السكني والاستثماري بصورة منظمة ومستدامة.