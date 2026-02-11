قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
أخبار البلد

شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل

شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل
شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل
أحمد عبد القوى

يشهد سوق التمويل العقاري في مصر خطوة جديدة نحو دعم فرص التملك والاستثمار، مع توقيع اتفاقية تعاون بين بنك أبوظبي الأول مصر وإحدى كبرى شركات التسويق والاستثمار العقاري، بهدف تسهيل حصول العملاء على التمويلات العقارية في مختلف المحافظات.

تستهدف الاتفاقية تقديم تجربة متكاملة للراغبين في شراء الوحدات السكنية أو الاستثمار العقاري، من خلال ربط الحلول التمويلية بالفرص المتاحة في السوق، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وحماية المعلومات المصرفية. كما تعكس الشراكة رؤية مشتركة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري، وتوفير آليات تمويل مرنة تتوافق مع احتياجات السوق المتغيرة.

تؤكد المؤشرات استمرار نمو الطلب على التمويل العقاري، مدفوعًا بتوسع المشروعات السكنية وزيادة اهتمام الأفراد بالاستثمار طويل الأجل. ويأتي هذا التعاون في سياق جهود البنك لتعزيز حضوره في هذا القطاع، خاصة بعد مشاركته خلال عام 2025 في عدد من القروض المشتركة الموجهة لمشروعات عقارية كبرى.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر الهادفة إلى دعم خطط التنمية العقارية، بالتعاون مع جهات فاعلة في السوق المصري، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من حلول التمويل السكني والاستثماري بصورة منظمة ومستدامة.

شراكة مصر جديدة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جنازة شعبية بالغربية

شاهد.. انهيار وبكاء أهالي قرية شبرا بابل بالمحلة في وداع جثامين 3 صغار إلى مثواهم الأخير ..صور

شبكات مياه الحى العاشر

مياه القاهرة: شبكات مياه الحي العاشر وروافعها تجتاز كافة المراجعات الفنية المؤهلة

حفل تخرج طلاب الأسنان بكفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة السادسة بكلية طب الفم والأسنان| صور

بالصور

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

