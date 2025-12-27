قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاع
صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إصلاح كسر في خط مياه الشرب بقرية الخادمية بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه الشرب بقرية الخادمية بجوار المصرف المغطى، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحرصًا على انتظام وصول الخدمة وعدم تأثر الأهالي بانقطاع المياه

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع الأعطال المفاجئة ورفع كفاءة المرافق الأساسية، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تحديد موقع الكسر، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للإصلاح، وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من استقرار الشبكة وعدم تكرار العطل، والحفاظ على كفاءة التشغيل.

طاجن الكوارع
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
داوود عبد السيد
خالد النبوي مع عبلة سلامة
د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

