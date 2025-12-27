إصلاح كسر في خط مياه الشرب بقرية الخادمية بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه الشرب بقرية الخادمية بجوار المصرف المغطى، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحرصًا على انتظام وصول الخدمة وعدم تأثر الأهالي بانقطاع المياه

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة التعامل مع الأعطال المفاجئة ورفع كفاءة المرافق الأساسية، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تحديد موقع الكسر، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للإصلاح، وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من استقرار الشبكة وعدم تكرار العطل، والحفاظ على كفاءة التشغيل.