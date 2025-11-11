أحمد حسن: عبد الرؤوف يقود تدريبات الزمالك بعد 48 ساعة بشكل طبيعي

كشف الإعلامي احمد حسن عن قيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك تدريبات الفريق لقادمة بشكل طبيعي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أحمد عبد الرؤوف يقود تدريبات الزمالك بعد ٤٨ ساعة بشكل طبيعي مع الفريق".



أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي جدد ثقته الكاملة في قدرات أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رغم خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه مدرب يمتلك فكرًا فنيًا مميزًا، وثقافة كروية واضحة.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا قريبًا مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، والمسؤول عن ملف كرة القدم؛ لمناقشة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي أشاد بأداء الفريق تحت قيادة عبد الرؤوف، خاصة بعد الفوز على بيراميدز.



وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامسة علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

وقال المصدر إن تصرف زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك شخصي ولا يدخل فى إطار المخالفات الرياضية.

وأضاف: اللائحة المعمول بها فى بطولة كأس السوبر المصري لا تنص على أي مخالفة ضد زيزو بعد تجاهل مصافحته لـ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك.

وشدد المصدر علي أن لائحة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعاقب فقط التصرفات التي ينتج عنها أزمة أو اعتداء جسدي أو لفظي قبل وأثناء وبعد المباراة مشيرا إلي أن زيزو لم يصدر منه أي حالة من هذه الحالات الثلاثة.