بعد توقف قلبه في حادث على الصحراوي.. مستشفى وادي النطرون ينقذ شابًا من الموت

نجح الفريق الطبي بمستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد توقف عضلة قلبه إثر إصابته في حادث تصادم بالطريق الصحراوي، وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين.



وكان من بين المصابين الشاب محمد علاء وفدي، طالب بالمدرسة الثانوية التجارية، الذي جرى نقله إلى قسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى في حالة حرجة، حيث تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، قبل أن تتوقف عضلة القلب أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وعلى الفور، تدخل الفريق الطبي وأجرى له الإنعاش القلبي، مع وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ثم جرى نقله إلى وحدة العناية المركزة.

كما خضع المريض لعملية جراحة مخ وأعصاب عاجلة داخل قسم العمليات، تم خلالها تفريغ النزيف بنجاح.

وبعد استقرار حالته الصحية ونجاح التدخل الجراحي، جرى نقل الشاب من العناية المركزة إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية، وسط إشادة بجهود الفريق الطبي وسرعة التعامل مع الحالة، والتي ساهمت في إنقاذ حياته



