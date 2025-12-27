قبل الغلق بساعة.. إقبال أهالي دمنهور على اللجان الانتخابية في البحيرة| صور

شهدت لجان الانتخابات بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل ساعة من غلق باب التصويت، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل المقار الانتخابية.



وأكد المستشار أشرف عزب ، رئيس لجنة معهد الفتيات بدمنهور أن اللجان تشهد توافدًا مستمرًا من الناخبين حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى انتظام سير العملية الانتخابية دون معوقات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة والتيسيرات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبها، أوضحت المستشارة عفاف أبو زهره ، رئيسة لجنة مدرسة العسكرية أن الإقبال قبل الغلق يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة أن جميع اللجان تعمل بكفاءة، مع تواجد أمني وتنظيمي كامل لضمان سلامة وسير العملية الانتخابية.



يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الانتخابات بمحافظة البحيرة، حيث تستمر اللجان في استقبال الناخبين حتى موعد الغلق الرسمي.

