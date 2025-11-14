حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب كأس العرب لودية الجزائر

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب تشكيل الفريق لمواجهة منتخب الجزائر، في المباراة الودية المقررة في الرابعة عصر اليوم، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر الشهر المقبل.

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد هاني – محمود الونش – عمر فايد - يجيى زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد النني – إسلام عيسى – أفشه – مصطفى سعد ميسي

الهجوم: محمد شريف

وفيما يلي، طاقم تحكيم المباراة الودية الأولى بين مصر والجزائر المقرر لها اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

حكم ساحة: أحمد الغندور.

حكم مساعد أول: سمير جمال.

حكم مساعد ثانٍ: أحمد زيدان.

حكم رابع: محمد ناصر.

ويخوض منتخب مصر بطولة كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كذلك منتخبات الأردن، والإمارات، والفائز من المباراة التأهيلية التي ستجمع منتخبي الكويت وموريتانيا.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.