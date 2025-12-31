تعثر خطط كيا لإنتاج سيارة "تاسمان" رياضية متعددة الاستخدامات

واجهت خطط شركة "كيا" الطموحة لإنتاج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات قدرات وعرة صدمة غير متوقعة، حيث قررت الشركة تأجيل المشروع مؤقتًا نتيجة الأداء الضعيف لمبيعات شاحنة “تاسمان” الجديدة في الأسواق العالمية.

وكان من المقرر أن تعتمد السيارة الوعرة المرتقبة على نفس قاعدة العجلات الصلبة (Ladder-frame) الخاصة بالشاحنة، إلا أن عدم تحقيق "تاسمان" لأهدافها البيعية الأولية دفع الإدارة العليا لإعادة النظر في جدوى التوسع السريع في هذا القطاع، مما وضع مستقبل الطراز الجديد في حالة من الغموض التقني والاستراتيجي.

مبيعات "كيا تاسمان" المخيبة للآمال وتأثيرها المباشر

أشارت تقارير اقتصادية حديثة إلى أن "تاسمان"، التي تعد أول دخول حقيقي لكيا في فئة البيك أب متوسطة الحجم، لم تنجح في جذب المستهلكين بالقدر المخطط له، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية.

أحدث هذا التراجع في الطلب أثرًا سلبيًا مباشرًا على المشاريع المستقبلية المرتبطة بنفس المنصة؛ حيث ترى كيا أن نجاح الشاحنة هو الشرط الأساسي لإطلاق نسخة SUV قادرة على منافسة عمالقة مثل "تويوتا لاندكروزر" أو "فورد إيفرست".

وبدلاً من المضي قدمًا في الإنتاج، قررت الشركة وضع المشروع "على الرف" حتى تتحسن أرقام المبيعات وتتضح الرؤية حول مدى تقبل السوق لهذا النوع من المركبات المتينة.

الأمل في النسخة الهجينة لإنقاذ الموقف

رغم حالة التوقف الحالية، لا تزال هناك نافذة أمل قد تعيد إحياء المشروع قريبًا، وهي توجه كيا نحو تطوير نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنة "كيا تاسمان".

ويرى المحللون أن توفير منظومة دفع كهربائية قد يساعد الشاحنة على المنافسة بقوة أكبر أمام المنافسين الذين تبنوا بالفعل تقنيات الطاقة النظيفة.

وفي حال نجاح النسخة الهجينة في استعادة ثقة المستهلكين ورفع أرقام المبيعات، فإن ذلك سيمهد الطريق لعودة مشروع السيارة الوعرة إلى طاولة التنفيذ، ولكن بلمسة عصرية تتماشى مع معايير الانبعاثات الصارمة والتوجهات البيئية الجديدة.

تدرك كيا أن الدخول في قطاع السيارات الوعرة يتطلب أكثر من مجرد هيكل صلب؛ فهو سوق يسيطر عليه لاعبون يتمتعون بولاء تاريخي من العملاء.

لذا، فإن الشركة تؤكد أن قرار العودة لتطوير الـ SUV الوعرة لن يعتمد فقط على مبيعات أستراليا، بل يحتاج إلى طلب عالمي ملموس من مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

إن التحدي الحالي يكمن في إثبات أن منصة "كيا تاسمان" قادرة على تقديم الأداء والاعتمادية المطلوبة، وهو اختبار حقيقي لمدى قدرة الصانع الكوري على اختراق قطاعات كانت حكرًا على الشركات اليابانية والأمريكية لعقود طويلة.