قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعثر خطط كيا لإنتاج سيارة "تاسمان" رياضية متعددة الاستخدامات

كيا تاسمان
كيا تاسمان
عزة عاطف

واجهت خطط شركة "كيا" الطموحة لإنتاج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات قدرات وعرة صدمة غير متوقعة، حيث قررت الشركة تأجيل المشروع مؤقتًا نتيجة الأداء الضعيف لمبيعات شاحنة “تاسمان” الجديدة في الأسواق العالمية. 

وكان من المقرر أن تعتمد السيارة الوعرة المرتقبة على نفس قاعدة العجلات الصلبة (Ladder-frame) الخاصة بالشاحنة، إلا أن عدم تحقيق "تاسمان" لأهدافها البيعية الأولية دفع الإدارة العليا لإعادة النظر في جدوى التوسع السريع في هذا القطاع، مما وضع مستقبل الطراز الجديد في حالة من الغموض التقني والاستراتيجي.

مبيعات "كيا تاسمان" المخيبة للآمال وتأثيرها المباشر

أشارت تقارير اقتصادية حديثة إلى أن "تاسمان"، التي تعد أول دخول حقيقي لكيا في فئة البيك أب متوسطة الحجم، لم تنجح في جذب المستهلكين بالقدر المخطط له، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية. 

أحدث هذا التراجع في الطلب أثرًا سلبيًا مباشرًا على المشاريع المستقبلية المرتبطة بنفس المنصة؛ حيث ترى كيا أن نجاح الشاحنة هو الشرط الأساسي لإطلاق نسخة SUV قادرة على منافسة عمالقة مثل "تويوتا لاندكروزر" أو "فورد إيفرست". 

وبدلاً من المضي قدمًا في الإنتاج، قررت الشركة وضع المشروع "على الرف" حتى تتحسن أرقام المبيعات وتتضح الرؤية حول مدى تقبل السوق لهذا النوع من المركبات المتينة.

الأمل في النسخة الهجينة لإنقاذ الموقف

رغم حالة التوقف الحالية، لا تزال هناك نافذة أمل قد تعيد إحياء المشروع قريبًا، وهي توجه كيا نحو تطوير نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنة "كيا تاسمان". 

ويرى المحللون أن توفير منظومة دفع كهربائية قد يساعد الشاحنة على المنافسة بقوة أكبر أمام المنافسين الذين تبنوا بالفعل تقنيات الطاقة النظيفة. 

وفي حال نجاح النسخة الهجينة في استعادة ثقة المستهلكين ورفع أرقام المبيعات، فإن ذلك سيمهد الطريق لعودة مشروع السيارة الوعرة إلى طاولة التنفيذ، ولكن بلمسة عصرية تتماشى مع معايير الانبعاثات الصارمة والتوجهات البيئية الجديدة.

تدرك كيا أن الدخول في قطاع السيارات الوعرة يتطلب أكثر من مجرد هيكل صلب؛ فهو سوق يسيطر عليه لاعبون يتمتعون بولاء تاريخي من العملاء. 

لذا، فإن الشركة تؤكد أن قرار العودة لتطوير الـ SUV الوعرة لن يعتمد فقط على مبيعات أستراليا، بل يحتاج إلى طلب عالمي ملموس من مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. 

إن التحدي الحالي يكمن في إثبات أن منصة "كيا تاسمان" قادرة على تقديم الأداء والاعتمادية المطلوبة، وهو اختبار حقيقي لمدى قدرة الصانع الكوري على اختراق قطاعات كانت حكرًا على الشركات اليابانية والأمريكية لعقود طويلة.

كيا تاسمان SUV كيا تاسمان الهجينة 2026 السيارات الوعرة منافسي كيا تاسمان كيا موتورز العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

التضامن الاجتماعي في 2025.. حزمة متكاملة من السياسات والبرامج

وزير الري

وزير الري: تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بإنشاء سدود إعاقة وبحيرات صناعية

تسليم المواطنة عقد العمل

عقد عمل بشركة ملابس جاهزة استجابةً لاستغاثة سيدة من المحلة

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد