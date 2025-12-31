أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق عن موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد بداية الأسبوع القادم يوم الأحد أو الأثنين.

وكان قد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه كان عازف تماما عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، ولكن أمام رغبة جموع الوفديين في كل محافظات مصر طلبوا مني الترشح.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق : الوفديون أكدوا أنه لابد أن نكون أمام عمل جماعي في الفترة القادمة على قلب وإرادة رجل واحد لكي نعيد الحزب إلى ما يليق به في الشارع المصري وما يليق بتاريخ الحزب الذي يمتد جذوره التاريخية إلى أكثر من ١٠٠ عام.

واعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬التى‭ ‬ستجرى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ٣٠ ‬يناير‭٢٠٢٦ ‬والمشكلة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ٥٠ ‬بتاريخ‭ ‬‮٢‬‭ ‬نوفمبر‭ ٢٠٢٥ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة ‬بقرار‭ ‬حمل‭ ‬رقم‭ ٥٤ ‬بتاريخ‭ ٣٠ ‬ديسمبر ٢٠٢٥‬.

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعيين‭ ‬مقرر‭ ‬و‮٩‬‭ ‬أعضاء‭ ‬ليصبح‭ ‬التشكيل‭ ‬كالآتى‭:‬



١-طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬‮«‬مقررا‮»‬

٢-د‭. ‬خالد‭ ‬قنديل‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭

٣-حاتم‭ ‬رسلان‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬

٤-لواء‭ ‬أحمد‭ ‬الشاهد‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭ ‬

٥-د‭. ‬أمل‭ ‬رمزى‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭ ‬

٦-حمادة‭ ‬بكر‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬

٧-أيمن‭ ‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬المدير‭ ‬المالى‮»‬‭ ‬

٨-أحمد‭ ‬عزت‭ ‬‮«‬المدير‭ ‬الإدارى‮»‬‭

‮٩‬-على‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬مدير‭ ‬شئون‭ ‬العضوية‮»‬‭ ‬

١٠-أحمد‭ ‬عبدالله‭.‬

وأكد‭ ‬القرار‭ ‬اختصاص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإشراف‭ ‬علي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬ونظر‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬وإعلان‭ ‬الكشوف‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬والإشراف‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬فى‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭.‬

وتابع‭ ‬القرار‭: ‬تجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬مقررها‭ ‬ويجوز‭ ‬لها‭ ‬توزيع‭ ‬أعمالها‭ ‬على‭ ‬أعضائها‭ ‬وتفويضهم‭ ‬فى‭ ‬البت‭ ‬فيها، ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬تستعين‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬لإنجاز‭ ‬عملها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انتخابات‭ ‬نموذجية‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬كما‭ ‬اعتدنا‭ ‬فى‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬العريق‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬تلقى‭ ‬لجنة‭ ‬إدارة‭ ‬الانتخابات‭ ‬طلبات‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬مصحوبة‭ ‬بسيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬مفصلة‭ ‬لكل‭ ‬مرشح‭ ‬مع‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعاً‭ ‬للحزب‭ ‬لا‭ ‬ترد‭ ‬بأى‭ ‬حال‭ ‬للإنفاق‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬3‭/‬1‭/‬2026‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬ويستمر‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬تنتهى‭ ‬فى‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس ‭ ‬8‭/‬1‭/‬2026 .

وحدد‭ ‬القرار‭ ‬موعدا‭ ‬للطعون‭ ‬والتظلمات‭،‬ حيث‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬اللجنة‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬يومى‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬يناير ‭ ‬2026‭‬.

وذكر‭ ‬القرار‭: ‬تعلن‭ ‬الكشوف‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬بعد‭ ‬نظر‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬12‭ ‬يناير ‭ ‬2026 ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭.‬