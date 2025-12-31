قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو شقة لـ صدى البلد: "لو الوفديين مش عاوزني أترشح لرئاسة الحزب مش هترشح"

المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق
معتز الخصوصي

تحدث عن أسباب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، عن قرار ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “ إنني تحت إرادة الوفديين وفي أي وقت ولو مش عاوزني استمر في الترشح لرئاسة الحزب مش هستمر ” ، ولكن أنا رضوخا لهذه الرغبة في أننا جميعا سنعمل على إرادة وقلب رجل واحد لكي نعيد حزب الوفد إلى الصورة الصحيحة للحزب في الشارع المصري.

وأكد رئيس حزب الوفد السابق أن حزب الوفد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم ، مشيرا إلى أن حزب الشورى الصيني تأسس عام 1921 ، وحزب الوفد ولد من رحم ثورة 1919.

وأشار إلى أنه كانت قضايا الوفد كلها التي رسخت لأن حزب الوفد ليس حزبا للوفديين ولكنه حزب للمصريين جميعا ، كما أن حزب الوفد حينما أطلق عليه ضمير الأمة فإن هذه المقولة لم تأتي من فراغ ، وحينما وصف بحزب الوحدة الوطنية فإنه لم يأتي من فراغ

واختتم : حزب الوفد بتاريخه كان دائما دفاعه ولابد أن يكون الهدف العمل لمصلحة الوطن والمواطن وتفعيل المادة 5 من الدستور والتي تنص على أننا لابد أن نكون أمام حزب معارضة قوي لأن النظام السياسي في المادة 5 من الدستور به نص أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية

وكان قد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق أمس الثلاثاء ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه كان عازف تماما عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، ولكن أمام رغبة جموع الوفديين في كل محافظات مصر طلبوا مني الترشح.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق : الوفديون أكدوا أنه لابد أن نكون أمام عمل جماعي في الفترة القادمة على قلب وإرادة رجل واحد لكي نعيد الحزب إلى ما يليق به في الشارع المصري وما يليق بتاريخ الحزب الذي يمتد جذوره التاريخية إلى أكثر من ١٠٠ عام.

واعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬التى‭ ‬ستجرى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ٣٠ ‬يناير‭٢٠٢٦  ‬والمشكلة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ٥٠ ‬بتاريخ‭ ‬‮٢‬‭ ‬نوفمبر‭ ٢٠٢٥ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة ‬بقرار‭ ‬حمل‭ ‬رقم‭  ٥٤ ‬بتاريخ‭ ٣٠ ‬ديسمبر ٢٠٢٥‬.

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعيين‭ ‬مقرر‭ ‬و‮٩‬‭ ‬أعضاء‭ ‬ليصبح‭ ‬التشكيل‭ ‬كالآتى‭:‬


١-طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬‮«‬مقررا‮»‬

٢-د‭. ‬خالد‭ ‬قنديل‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭

٣-حاتم‭ ‬رسلان‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬

٤-لواء‭ ‬أحمد‭ ‬الشاهد‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭ ‬

٥-د‭. ‬أمل‭ ‬رمزى‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬‭ ‬
‬ 
٦-حمادة‭ ‬بكر‭ ‬‮«‬عضوا‮»‬
‮‬‭
٧-أيمن‭ ‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬المدير‭ ‬المالى‮»‬‭ ‬

٨-أحمد‭ ‬عزت‭ ‬‮«‬المدير‭ ‬الإدارى‮»‬‭ 
‮٩‬-على‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬مدير‭ ‬شئون‭ ‬العضوية‮»‬‭ ‬

١٠-أحمد‭ ‬عبدالله‭.‬

وأكد‭ ‬القرار‭  ‬اختصاص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإشراف‭ ‬علي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬ونظر‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬والبت‭ ‬فيها‭ ‬وإعلان‭ ‬الكشوف‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬والإشراف‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬فى‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭.‬

وتابع‭ ‬القرار‭: ‬تجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬مقررها‭ ‬ويجوز‭ ‬لها‭ ‬توزيع‭ ‬أعمالها‭ ‬على‭ ‬أعضائها‭ ‬وتفويضهم‭ ‬فى‭ ‬البت‭ ‬فيها، ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬تستعين‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬لإنجاز‭ ‬عملها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انتخابات‭ ‬نموذجية‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬كما‭ ‬اعتدنا‭ ‬فى‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬العريق‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬تلقى‭ ‬لجنة‭ ‬إدارة‭ ‬الانتخابات‭ ‬طلبات‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬مصحوبة‭ ‬بسيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬مفصلة‭ ‬لكل‭ ‬مرشح‭ ‬مع‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعاً‭ ‬للحزب‭ ‬لا‭ ‬ترد‭ ‬بأى‭ ‬حال‭ ‬للإنفاق‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬3‭/‬1‭/‬2026‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬ويستمر‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬تنتهى‭ ‬فى‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس ‭ ‬8‭/‬1‭/‬2026 .

وحدد‭ ‬القرار‭ ‬موعدا‭ ‬للطعون‭ ‬والتظلمات‭،‬ حيث‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬اللجنة‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬يومى‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬يناير ‭ ‬2026‭‬.

وذكر‭ ‬القرار‭: ‬تعلن‭ ‬الكشوف‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬بعد‭ ‬نظر‭ ‬الطعون‭ ‬والتظلمات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬12‭ ‬يناير ‭ ‬2026 ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭.‬

