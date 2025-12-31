فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان الكشف الطبي على مليون و718 ألف و896 طالبًا بالصف الأول الإعدادي، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسبة الإنجاز بلغت 74.4% من المستهدف الكلي البالغ 2 مليون و309 ألف و433 طالبًا للعام الدراسي الجاري، مع تقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة إيجابية.

الحفاظ على إنجاز خلو مصر من فيروس سي.

وأكد عبدالغفار استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة عمل المبادرة، للحفاظ على إنجاز خلو مصر من فيروس سي.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الفحص تم باستخدام كواشف سريعة من خلال فرق طبية مدربة تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، مع الحرص على عدم التأثير في العملية التعليمية، واشتراط موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج.

وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة، أن الحالات الإيجابية تم توجيهها إلى 24 لجنة كبد موزعة على فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، لإجراء فحوصات وتحاليل متخصصة وفق البروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء متخصصين في الأطفال مدربين على بروتوكول العلاج.