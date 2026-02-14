رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة

نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن صحة التقارير حول قرب إقالته.





وأجاب ستارمر، ردًا على سؤال من مدير الجلسة حول التقارير التي تتحدث عن وضعه غير المستقر في منصبه: "لا، أنفي ذلك لقد أنهيت الأسبوع بقوة أكبر مما بدأته، وهذا أمر جيد للغاية: فحزبي وحكومتي متفقان تمامًا بشأن أوكرانيا، والدفاع والأمن، وضرورة تعزيز العلاقات مع أوروبا في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد".



و أفاد مصدر مطلع أن ستارمر ناقش الاستقالة وسط الفضيحة المتعلقة بعلاقات السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بالممول سيئ السمعة جيفري إبستين. وفي خضم شائعات استقالته، صرّح رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بأنه لن يتخلى أبدًا عن التفويض الذي منحه إياه الناخبون، بحسب وكالة بلومبيرج.

بعد نشر وزارة العدل الأمريكية أحدث دفعة من ملفات إبستين، كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون، أثناء توليه منصب وزير الأعمال في حكومة رئيس الوزراء جوردون براون عام 2009، أرسل وثيقة حكومية بريطانية داخلية إلى الممول سيئ السمعة، الذي وُجهت إليه تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين عام 2019. وقد فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا مع ماندلسون بتهمة إرسال هذه الوثيقة.