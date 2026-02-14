قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة

كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني
هاجر رزق

نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن صحة التقارير حول قرب إقالته.


 

وأجاب ستارمر، ردًا على سؤال من مدير الجلسة حول التقارير التي تتحدث عن وضعه غير المستقر في منصبه: "لا، أنفي ذلك  لقد أنهيت الأسبوع بقوة أكبر مما بدأته، وهذا أمر جيد للغاية: فحزبي وحكومتي متفقان تمامًا بشأن أوكرانيا، والدفاع والأمن، وضرورة تعزيز العلاقات مع أوروبا في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد".
 

و أفاد مصدر مطلع أن ستارمر ناقش الاستقالة وسط الفضيحة المتعلقة بعلاقات السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بالممول سيئ السمعة جيفري إبستين. وفي خضم شائعات استقالته، صرّح رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بأنه لن يتخلى أبدًا عن التفويض الذي منحه إياه الناخبون، بحسب وكالة بلومبيرج.

بعد نشر وزارة العدل الأمريكية أحدث دفعة من ملفات إبستين، كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن ماندلسون، أثناء توليه منصب وزير الأعمال في حكومة رئيس الوزراء جوردون براون عام 2009، أرسل وثيقة حكومية بريطانية داخلية إلى الممول سيئ السمعة، الذي وُجهت إليه تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين عام 2019. وقد فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا مع ماندلسون بتهمة إرسال هذه الوثيقة.

