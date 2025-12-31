شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

رفعت وزارة الداخلية ، درجة الاستعداد بين صفوف القوات إلى الدرجة القصوى تزامناً مع إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، واتخذت كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة كافة المستجدات الأمنية المحتملة لتوفير أقصى درجات الأمان للمواطنين بكافة ربوع الوطن.

وارتكزت الخطط الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لضمان سير إحتفالات المواطنين بصورة مبهجة وسط أجواء آمنة ومستقرة، مع تفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها بهدف تأمين المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة .

تتميز القوات المكلفة بالتأمين بالدقة والجاهزية والإحترافية ومدعومة بإمكانيات تقنية ولوجيستية متطورة ومركبات حديثة تتيح لها التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية المختلفة.

كما تشهد عمليات التأمين مشاركةً فعالة ومكثفة من عناصر الشرطة النسائية لما تتمع به من كفاءة وجاهزية عالية لآداء كافة المهام الأمنية.. ويتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية المجهز بأحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة مما يضمن سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع كافة التحديات والمواقف الأمنية المختلفة.

وتأتى هذه الإستعدادات فى إطار حرص وزارة الداخلية على تأمين كافة الفاعليات بإحترافية ومنها الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الميلادى بصورة حضارية تعكس مدى الجاهزية والتطور الذى تشهده الشرطة المصرية وقدرتها على حفظ الأمن والإستقرار بالبلاد.

وذلك فى ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها وزارة الداخلية والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الإحتفالات والمناسبات الوطنية.. وإستعداداً لإستقبال إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية فى ظل مناخ من الأمن والإستقرار،