القبض على المسئولين عن إدارة محلين لبيع أسطوانات ألعاب إلكترونية مقلدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة محلين بالقاهرة لبيع أسطوانات الألعاب إلإلكترونية المقلدة والمنسوخة "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإدارة محلين بدون ترخيص بالقاهرة لبيع أسطوانات الألعاب إلإلكترونية المقلدة والمنسوخة، بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحلين المشار إليهما، وضبط القائمين عليهما، وبحوزتهما عدد من أسطوانات الألعاب الإلكترونية المقلدة والمنسوخة.

بمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.