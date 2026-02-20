بصورة نادرة.. خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع وليد صلاح الدين

اِستعاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ذكرياته مع وليد صلاح الدين نجم نادي الأهلي السابق ومدير الكرة الكرة الحالي في القلعة الحمراء.

ونشر خالد الغندور صورة قديمة له عبر حسابه على فيسبوك رفقة وليد صلاح الدين وكتب "أنا و واحد من احرف لاعبي مصر كابتن وليد صلاح الدين بس في الكورة لكن في الطاولة هارد لك الغندور يكسب 31 و محبوسة".

وحقق النادي الأهلى، فوزا مثيرا على نظيره الجونة، بهدف دون رد سجله إمام عاشور في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.