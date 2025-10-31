أحمد حسن يكشف مصير حلمي طولان وموقف رباعي بيراميدز

قال أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان يواجه العديد من الأزمات سواء من الاتحاد الإفريقي أو الدولي، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الظهور بشكل مميز في البطولة وتقديم أداء ونتائج تليق باسم مصر.

وأوضح "حسن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أنه تم عقد جلسة سابقة مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي وعد بالتدخل للتنسيق مع رابطة الأندية بخصوص أزمة لاعبي بيراميدز، مؤكدًا أن الرباعي أحمد الشناوي ومروان حمدي وأحمد سامي وقطة سيكونوا متواجدين مع المنتخب منذ بداية البطولة، وهيشاركوا في أول ثلاث مباريات ثم يعودا لبيراميدز".

وأضاف: "احنا كنا مرتبين الوضع، ومواعيد كأس العرب كانت معروفة، لكن فوز بيراميدز على أهلي جدة هو اللي لغبط الحسابات شوية، وخلى في مباراتين للفريق يومي 3 و6 ديسمبر المقبل، وده اللي سبب الأزمة، لكن في تعاون كبير من مسؤولي بيراميدز والمدير الفني ومدير الكرة".

وشدد مدير المنتخب على أن من المنطقي تأجيل مباراتي بيراميدز، مشيرًا إلى أن أحمد دياب رئيس الرابطة صديقه، وكل ما يتمناه هو المساندة والدعم لأن المنتخب يدافع عن اسم مصر.

وعن ما تردد بشأن إرسال خطة الكابتن حلمي طولان للرابطة من عدمها، قال أحمد حسن: "أنا مليش علاقة باللي بيتقال على السوشيال ميديا، إحنا كنا فاهمين إن آخر ماتش هيكون 25 أو 26، ومكنش في الحسابات مبارتي بيراميدز".

واختتم أحمد حسن تصريحاته، مؤكدًا أن الكابتن حلمي طولان مستمر في منصبه، قائلاً: "قعدت مع الكابتن حلمي واتكلمنا عن المرحلة الجاية، الراجل محتاج دعم، ووزارة الشباب مهتمة بالمنتخب وبالاستعداد الجيد للبطولة".