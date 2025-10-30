قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
رياضة

أحمد حسن: لا أزمة مع حسام حسن.. وهدفنا التواجد في نهائي كأس العرب

أحمد حسن
أحمد حسن
رباب الهواري

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان يتعامل مع المهمة الحالية كمرحلة مؤقتة تهدف إلى تمثيل مشرف لمصر في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق قد يستمر مستقبلًا تحت مسمى "منتخب المحليين".

وقال ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":"كان الله في عون الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، فمهمتنا مؤقتة للمشاركة في كأس العرب، ولسنا بصدد إعداد ناشئين أو تجهيز لاعبين للمنتخب الأول. فمدتنا ثلاثة أشهر فقط، وبعدها سنرحل".

وأوضح أن الجهاز الفني يركز على تجهيز أسماء قادرة على الظهور بشكل مميز في البطولة، رغم العقبات التي تواجه الفريق خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسة مع مدرب بيراميدز وتم الاتفاق على انضمام أربعة لاعبين فقط من الفريق للمشاركة في البطولة، على أن يعودوا قبل مباراة بيراميدز المقررة يوم 13 ديسمبر.

وأضاف حسن: "أرسلنا القائمة الأولية للبطولة وتحدثت مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، لبحث إمكانية تأجيل مباراتين لبيراميدز، وهو وعد بمناقشة الأمر مع لجنة المسابقات. 

إذا كانت هناك فرصة لتأجيل المباريات فنتمنى أن يتم ذلك، لأننا نفضل الاعتماد على اللاعبين الذين شاركوا معنا في المعسكرين الماضيين".

وأشار العميد، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشاد بجهود المنتخب، مشيرًا إلى وجود دعم وتعاون كبير من اتحاد الكرة والوزارة وكل الجهات المعنية.

وأوضح:"نحن نركز على أداء المهمة بنجاح حتى يوم 18 ديسمبر، وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية".

ونفى حسن وجود أي خلافات مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، موضحًا أن "الإعلام هو من يضخم الأمور ويخلق حساسية بين المنتخبين"، مؤكدًا: "لو حسام حسن احتاج أي لاعب من قائمتنا فلن نمانع، الأولوية دائمًا لمنتخب مصر المشارك في أمم أفريقيا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أرسلنا قائمة أولية تضم 55 لاعبًا، وسنختار منهم 20 لاعبًا في القائمة النهائية. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، وأن يتحقق التنسيق الكامل بين الجهازين لخدمة الكرة المصرية".

