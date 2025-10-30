أحمد حسن: لا أزمة مع حسام حسن.. وهدفنا التواجد في نهائي كأس العرب

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان يتعامل مع المهمة الحالية كمرحلة مؤقتة تهدف إلى تمثيل مشرف لمصر في البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق قد يستمر مستقبلًا تحت مسمى "منتخب المحليين".

وقال ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":"كان الله في عون الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، فمهمتنا مؤقتة للمشاركة في كأس العرب، ولسنا بصدد إعداد ناشئين أو تجهيز لاعبين للمنتخب الأول. فمدتنا ثلاثة أشهر فقط، وبعدها سنرحل".

وأوضح أن الجهاز الفني يركز على تجهيز أسماء قادرة على الظهور بشكل مميز في البطولة، رغم العقبات التي تواجه الفريق خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسة مع مدرب بيراميدز وتم الاتفاق على انضمام أربعة لاعبين فقط من الفريق للمشاركة في البطولة، على أن يعودوا قبل مباراة بيراميدز المقررة يوم 13 ديسمبر.

وأضاف حسن: "أرسلنا القائمة الأولية للبطولة وتحدثت مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، لبحث إمكانية تأجيل مباراتين لبيراميدز، وهو وعد بمناقشة الأمر مع لجنة المسابقات.

إذا كانت هناك فرصة لتأجيل المباريات فنتمنى أن يتم ذلك، لأننا نفضل الاعتماد على اللاعبين الذين شاركوا معنا في المعسكرين الماضيين".

وأشار العميد، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشاد بجهود المنتخب، مشيرًا إلى وجود دعم وتعاون كبير من اتحاد الكرة والوزارة وكل الجهات المعنية.

وأوضح:"نحن نركز على أداء المهمة بنجاح حتى يوم 18 ديسمبر، وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية".

ونفى حسن وجود أي خلافات مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، موضحًا أن "الإعلام هو من يضخم الأمور ويخلق حساسية بين المنتخبين"، مؤكدًا: "لو حسام حسن احتاج أي لاعب من قائمتنا فلن نمانع، الأولوية دائمًا لمنتخب مصر المشارك في أمم أفريقيا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أرسلنا قائمة أولية تضم 55 لاعبًا، وسنختار منهم 20 لاعبًا في القائمة النهائية. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، وأن يتحقق التنسيق الكامل بين الجهازين لخدمة الكرة المصرية".