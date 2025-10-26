أحمد حسن: ياسين مرعي اشتكى من آلام خفيفة في عضلة السمانة بعد لقاء إيجل نوار

كشف الإعلامي أحمد حسن عن خضوع اللاعب ياسين مرعي لفحص طبي لمعرفة موقفه من لقاء بتروجت.



وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:

"ياسين مرعي اشتكى من آلام خفيفة في عضلة السمانة بعد لقاء إيجل نوار.. واللاعب يخضع لفحص طبي لمعرفة موقفه من لقاء بتروجت".



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته ضد نظيره فريق بتروجت في إطار الجولة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.