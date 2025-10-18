قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي: الفوز بداية قوية في مشوار إفريقيا.. وتوروب طالبنا بالمزيد

ياسين مرعي
ياسين مرعي
عبدالحكيم أبو علم

أعرب ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت مهم ومنح الجميع دفعة قوية لبداية المشوار القاري.

وقال مرعي عقب المباراة: «تحقيق الفوز خارج ملعبنا في أول ظهور للجهاز الفني الجديد يعد خطوة مهمة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة فيما هو قادم. المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع الحرارة وأرضية الملعب، لكننا كنا أكثر تركيزًا وإصرارًا على الفوز، ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا لتسهيل مهمة العودة في القاهرة».

وأضاف مدافع الأهلي: «نحن في مرحلة تتطلب التركيز الشديد والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، والانتصار اليوم يعكس روح الفريق ورغبته في مواصلة الانتصارات محليًّا وإفريقيًّا».

وأوضح ياسين مرعي أنه يثق في قدرة زملائه على التعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرة والدوليين القادرين على قيادة الفريق بنجاح في كل البطولات.

واختتم مرعي تصريحاته بالإشارة إلى رسالة ييس توروب المدير الفني عقب المباراة، قائلًا: «المدير الفني عبّر عن سعادته بالفوز الأول في البطولة، وأشاد بأداء اللاعبين في الشوط الأول، لكنه طالبنا بمواصلة العمل والتركيز، وبذل جهد أكبر في المرحلة المقبلة حتى نواصل الانتصارات ونحقق ما ينتظره جمهور الأهلي».

النادي الأهلي كرة اليد كرة قدم مباراة الأهلي وايجل نوار بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان

الذهب

«آي صاغة»: تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين

خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد مدن شرق القاهرة ويوجه برفع كفاءة البوابات والميادين

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد