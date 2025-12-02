نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نشرت الفنانة نورهان منصور ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة نورهان منصور..

وتألقت نورهان منصور، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية سلبوت جينز ونسقت معه شراب شيفون اسود شبيكة.

وارتدت برنيطة باللون الأسود ، وهو ما تماشي مع ستايلها المميز.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة والجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نورهان منصور ، بإطلالاتها الأنيقة الأول تكشف عن وأنوثتها وجسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسوارية.

وتعتمد نورهان منصور ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.