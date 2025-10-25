توفيق محمد: سيد عيد كلمة السر في بتروجيت

أكد توفيق محمد لاعب بتروجيت الحالي وإنبي السابق، أن كابتن سيد عيد المدير الفني هو كلمة السر في المستوى والنتائج التي يحققها الفريق خلال الموسمين الماضي والحالي، مشددًا على أنه يتعامل مع جميع اللاعبين كأب وأبناء وليس كمدرب ولاعبين، ولذلك نحن نحاول عمل ما علينا وأكثر لإنه يستحق كل خير ولا يجوز أن نقصر معه لأنه لم يقصر معنا في شيء.

وتابع "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، عندما تأهلنا للدوري الممتاز منحنا كابتن سيد عيد دوافع هامة بضرورة التواجد وسط الكبار وعدم الهبوط سريعًا، كونه مدرب كبير ومتمرس ويمتلك خبرات كبيرة وتجارب عديدة، مضيفًا: البطولة كانت صعبة والفرق كلها قوية، لكن كان أمامنا هدف لابد من تحقيقه، وهو ما حدث ونجحنا في التواجد ضمن الكبار الموسم الماضي، وهو ما نسعى لتحقيقه هذا الموسم.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: كابتن سيد عيد أخبرنا بضرورة أن نلعب كل مباراة كأنها بطولة خاصة، كل فرق الدوري قوية ومحترمة وكبيرة، لكن الفوارق بينها قليلة، وهي النقطة التي يركز عليها المدير الفني دومًا، إذا لم تستطع المكسب لا يجب أن تخسر، والحمد لله الموسم الماضي أنهينا ضمن السبعة الكبار.

وواصل لاعب إنبي السابق: كابتن سيد عيد يضع مصلحة لاعبيه فوق كل اعتبار، هو من النوع المتفهم والمُقدر لمصلحة اللاعبين ولا يقف أمام مستقبلهم في الانتقال لأندية أكبر، وهو ما يمكنه بفضل من الله وكرمه وبسبب خبراته وقدراته من تعويض رحيل أي لاعب مهما كان مهم ومؤثر، ربنا بيكرمه في الكورة وخارج مجال الكورة، هو يستحق كل خير.

وأردف: بدأت في قطاع الناشئين بنادي إنبي وكابتن إمام محمدين هو من اكتشفني، لم يكن مجرد مدرب بل كان بمثابة الأب الروحي لي، تدرجت في فرق القطاع حتى سن 18 سنة بعدها رحلت لبتروجيت، لعبت هناك 4 سنوات حتى عام الكورونا، سافرت للإمارات لخوض تجربة احترافية لم تكتمل، وعدت مرة أخرى لبتروجيت ومستمر معهم حتى الآن.

واختتم توفيق محمد حديثه: الحمد لله والشكر لله على كل ما تحقق بفضل الله ثم الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، تعبنا كثيرًا الموسم الماضي وحققنا الهدف المطلوب وهو ما نسعى لتكراره هذا الموسم، البطولة قوية وصعبةلكننا قادرون على التواجد ضمن الكبار.