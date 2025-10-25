قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشيلسي يستدرج سندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي
إسراء أشرف

يستضيف تشيلسي نظيره سندرلاند، اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وقبل المباراة، يحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة خلف الوصيف مانشستر سيتي 16 نقطة، وليفربول الثالث 15 نقطة.

ويسعى تشيلسي لتحقيق فوزه الخامس في الدوري الإجليزي هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

وكان تشيلسي قد حقق فوزا غاليا خارج أرضه على حساب نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية البلوز عن طريق جوش أتشيمبونج وبيدرو نيتو وريس جيمس في الدقائق 49، 52 و84.

في المقابل، يدخل سندرلاند المتوهج هذا الموسم، محتلا المركز السابع في جدول الترتيب، ويملك نفس رصيد نقاط تشيلسي 14 نقطة.

