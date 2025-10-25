مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟

ترددت أنباء داخل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن عن حصول البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك على الجنسية المصرية للمشاركة بصفوف الفراعنة الكبار في كأس العالم بأمريكا .



وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة: مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لم يناقش أية أمور حول هذا الشأن ولا يتدخل في شؤون منتخب مصر الوطني علي الاطلاق.

وأضافت: حصول خوان بيزيرا على الجنسية المصرية والانضمام إلي صفوف منتخب مصر مجرد إشاعة ترددت عبر السوشيال ميديا ولا علاقة الجبلاية أو المنتخب من قريب أو بعيد.

وشددت المصادر على أن منتخب مصر الوطني يمتلك كتيبة من النجوم المحليين والمحترفين ولا يحتاج إلي تجنيس أي لاعب محترف أيا كانت موهبته.

وأشارت إلي أن منتخب مصر الوطني لديه قناعة بأن الجبل الحالي بقيادة محمد صلاح من افضل اللاعبين في مصر وينصب تركيزه على التخطيط لاقتناص لقب كأس أمم إفريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، مواعيد مباريات مرحلة المجموعات، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يشارك بها منتخب مصر.



يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر في العاشرة مساءً، ثم جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في الخامسة مساءً، وأخيرًا يواجه أنجولا يوم 29 من نفس الشهر، في تمام السادسة مساءً.

منتخب مصر مرشحًا لجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2025

أزاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الستار عن القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة لنيل جائزة "أفضل منتخب إفريقي لعام 2025"، والتي ضمّت عشرة منتخبات قدّمت مستويات مميزة خلال العام الجاري على الصعيدين القاري والدولي.



وجاء في مقدمة القائمة منتخب مصر الذي واصل عروضه القوية وتألقه اللافت، بعدما حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، متصدرًا مجموعته في التصفيات، بفضل أداء دفاعي متماسك وتنظيم فني مميز جعله أحد أبرز المنتخبات الإفريقية في عام 2025.

كما شهدت القائمة حضورًا مزدوجًا لمنتخبات المغرب، حيث تواجد المنتخب الأول بعد استمراره في تقديم مستويات عالية عقب إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، إلى جانب منتخب المغرب تحت 20 عامًا الذي كتب اسمه في سجلات المجد بعدما توّج بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز العالمي