الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات

يخوض اليوم الخمس منتخب مصر الأول للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان مباراة الذهاب في القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.



وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر وغانا المقرر لها الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بذهاب الدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر لـ الكرة النسائية القاهرة بعد غد السبت القادم على أن تقام مباراة الإياب في أكرا يوم 28 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.



ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان في تخطي عقبة منتخب غانا والمنافسة بقوة على حصد تأشيرة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا في نسختها المقبلة.



ويخوض منتخب مصر الوطني لـ اكرة النسائية معسكرا في الوقت الراهن يعقبها لقاء الذهاب أمام غانا في الإسماعيلية اليوم الخميس علي أن يغادر إلى أكرا لخوض لقاء الإياب أمام نظيره منتخب غانا في يوم 28 من الشهر الجاري.



وينتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان التشكيلة المقرر اختيارها لخوض مباراتي غانا وسط تصاعد لأسهم العديد من اللاعبات المنتظر الرهان عليهن في التصفيات.



ووضع الجهاز الفني في حساباته لحراسة المرمى كلا من مها الدمرادش وفرح سمير وحبيبة صبري وكنزي مجدي ووفاء ربيع مع تواجد المدافعات ثريا أشرف وحبيبة عمر ونور عبدالواحد وأميرة محمد وياسمين عبدالعزيز ونورا خالد ورودينا عبدالرسول وإيمان حسن.



وظهر في الوسط يارا صبري وعهد طارق وحبيبة بكتاش وشروق السيد ونور نهاد وجوي عماد بجانب نادية رمضان المحترفة إلى جانب نادين غازي ومنة طارق وأسماء علي وليلى شريف ونادية صوان وحبيبة عصام وفرح هشام ومهيرة علي.



واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 10 لاعبات من صفوف النادي الأهلي وهن: منة طارق ونورا خالد وحبيبة عصام ومها الدمرادش ونادين غازي وحبيبة عمر وأسماء علي وثريا اشرف وايمان حسن ورودينا عبد الرسول لمعسكره استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.



واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 9 لاعبات من نادي مسار وهن حبيبة صبري وياسمين عبد العزيز وأميرة محمد وعهد طارق وحبيبة بكتاش وفرح المهدي ونور عبد الواحد السيد ومهيرة علي لمعسكره استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.



واستدعي أيضا منتخب مصر للكرة النسائية 3 لاعبات محترفات وهن نادية أحمد رمضان وليلى شريف ونادية صوان لمعسكره المغلق الذي يستمر إلى يوم 28 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا



كما استدعي منتخب مصر للكرة النسائية الأول بقيادة أحمد رمضان يستدعى 7 لاعبات من وادي دجلة والذي يقوده فنيٌا أحمد رمضان وهن شروق السيد ومنة عزت وبسنت عبد العزيز ومروة توفيق وجوى عماد ونور نهاد وفرح سمير لمعسكره استعدادًا لخوض مواجهتي غانا. وتعذر انضمام دانا كريم نده لاعبة سيو الأمريكي إلى منتخب مصر للسيدات استعدادًا لمواجهتي غانا بسبب أداء الامتحانات الدراسية وتراكم المحاضرات في جامعتها الأمريكية ما جعلها تفضّل الاعتذار عن التواجد في معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية.

