الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

على نفقتها الخاصة| وجه جديد في معسكر منتخب السيدات استعدادا لـ غانا

منتخب السيدات
منتخب السيدات
يسري غازي

يشهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية المقرر إقامته استعدادًا لمواجهتي غانا تواجد وجه جديد ضمن صفوف المنتخب الوطني للمرة الأولى وهي نورا أبو الخير لاعبة فريق أكتونيانز الحالية ولاعبة برينتفورد الإنجليزي السابقة.جاء ذلك من أجل الوقوف على مدى إمكانية الاستفادة منها مستقبلًا مع منتخب مصر الوطني للسيدات بعدما حضرت اللاعبة إلى مصر على نفقتها الخاصة.انطلاق معسكر منتخب مصر لـ السيدات إستعدادا لـ غانا



في سياق أخر ينطلق معسكر منتخب مصر الأول لـ السيدات بقيادة أحمد رمضان خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويعقب المعسكر المفتوح لـ منتخب مصر الأول لـ السيدات بقيادة أحمد رمضان يومان من الراحة 17 -18 أكتوبر الجاري قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 19 الشهر ذاته.

ويضم منتخب مصر لـ السيدات بين صفوفه اللاعبة نادية أحمد رمضان نجلة المدير الفني لفراعنة السيدات التي كانت تشارك في دوري الجامعات الأمريكي إضافة إلى فريق مسار وسوف تكون أحدث صفقات نادي وادي دجلة في شهر يناير المقبل.

كان أحمد رمضان تقدم باعتذار شفهي عن استكمال مهمة قيادة منتخب السيدات الأول ثم تراجع عنها في وقت لاحقواستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 10 لاعبات من صفوف النادي الأهلي وهن منة طارق ونورا خالد وحبيبة عصام ومها الدمرادش ونادين غازي وحبيبة عمر وأسماء علي وثريا اشرف وايمان حسن ورودينا عبد الرسول لمعسكره المفتوح المقرر له خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.

واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية أيضا 9 لاعبات من نادي مسار وهن حبيبة صبري وياسمين عبد العزيز وأميرة محمد وعهد طارق وحبيبة بكتاش وفرح المهدي ونور عبد الواحد السيد ومهيرة.

كما استدعي منتخب مصر للكرة النسائية 3 لاعبات محترفات وهن نادية أحمد رمضان وليلى شريف ونادية صوان، استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا .

كما استدعي منتخب مصر للكرة النسائية الأول بقيادة أحمد رمضان 7 لاعبات من وادي دجلة والذي يقوده فنيٌا أحمد رمضان وهن شروق السيد ومنة عزت وبسنت عبد العزيز ومروة توفيق وجوى عماد ونور نهاد وفرح سمير.

وتعذر انضمام دانا كريم لاعبة سيو الأمريكي إلى منتخب مصر للسيدات استعدادًا لمواجهتي غانا بسبب أداء الامتحانات الدراسية وتراكم المحاضرات في جامعتها الأمريكية ما جعلها تفضّل الاعتذار عن التواجد في معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية.

يذكر أنه تقرر إيقاف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية عقب مباريات الجولة السادسة من عمر البطولة لمدة 24 يومًا وذلك تزامنًا مع خوض منتخب مصر الأول مباراتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة ترتيب جدول دوري الكرة النسائية برصيد 12 نقطة والأهلي وصيفا بتسع نقاط ومسار ثالثا برصيد تسع نقاط أيضا.
 

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

عزاء - صورة ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميلة ولاء محمود

الرئيسان السيسي وترامب

نقابة البترول: أنظار العالم أجمع تابعت الإنجاز التاريخي بمدينة السلام

رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاق غزة

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

