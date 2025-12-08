قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم
شيماء جمال

 يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، ختمة جديدة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، وذلك اليوم صلاة العصر بالمدرسة الأقبغاوية. 

وصرح أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ويهدف إلى قراءة القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، وذلك بعد الانتهاء من ختمتين الأولى بالقراءات السبع، والثانية بالقراءات الثلاثة المتممة للعشر، بواقع نصف جزء يومياً، مع تقديم شرح مفصل للتلاوة وتعريف بأصول القراء ومذاهبهم.

 كما سيتناول الملتقى التنبيه على الكلمات الفرشية المختلف فيها بين القراء، مما يسهم في تعزيز الفهم العميق للقراءات العشر المتواترة ورفع مستوى التلاوة بين المشاركين. 

وفي ذات السياق أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الختمة الجديدة تُعتبر جزءًا أساسيًا من التراث الإسلامي، حيث تعكس تنوع القراءات المتواترة الصحيحة في تلاوة القرآن الكريم، هذا التنوع يهدف إلى نشر الثقافة القرآنية وتعليم أساليب القراءة الصحيحة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى توفير منصة تعليمية تفاعلية، مما يساعد في نشر الوعي بأهمية ضبط القراءة وإتقانها. 

ودعا د. عودة جميع المهتمين بعلوم القرآن الكريم، سواء كانوا طلابًا أو معلمين أو جمهورًا عامًا، للمشاركة في هذا الملتقى الفريد، حيث يُعتبر هذا الحدث فرصة قيِّمة للتعلم والتفاعل مع كبار المتخصصين في القراءات، مما يعزز من ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع. 

ويُشرف على الملتقى كل من أ.د عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، ويشارك في تقديم الشرح والتلاوة مجموعة من أساتذة القراءات وعلومها من كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف والسادة أئمة القبلة بالجامع الأزهر وشيوخ مقارئ الرواق الأزهري، كما يدير الملتقى باحثون متخصصون في علم القراءات بالجامع الأزهر، مما يضمن تقديم محتوى علمي رفيع. يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وأ.د عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر،والشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

الإمام نافع المدني الإمام قالون الأزهر الجامع الأزهر القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمين

أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شاب و4 فتيات يمارسون الفجور| صور

متهم

شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة

اموال

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد