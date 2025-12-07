قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل

تعلُّم أحكام التجويد بالقرآن
تعلُّم أحكام التجويد بالقرآن
أحمد سعيد

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إطلاق سلسلة فيديوهات حملة “ورتِّل القرآن” لتعليم أحكام التجويد والتلاوة خطوةً بخطوة، بأسلوب يسيرٍ يناسب كل أفراد الأسرة، ابتداءً من إتقان مخارج الحروف وصفاتها، وصولًا إلى القراءة السَّليمة الخالية من الأخطاء.

وأضاف الدكتور محمد الضويني، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن حملة “ورتِّل القرآن” جاءت بتوجيهٍ كريمٍ من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، وحرصًا من الأزهر الشريف على نشر علوم القرآن وتربية أبنائنا تربيةً قرآنية؛ نُقدِّم لكم.

ودعا وكيل الأزهر الشريف، "نسألُ الله أن يجعلها نافعة لأبنائنا وبناتنا وطلاب العلم، وأن ييسِّر لهم إتقان كتاب الله والتبحُّر في معانيه".

وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تفقد صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني من التصفيات النهائية للدورة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، المنعقدة في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وذلك وسط مشاركة دولية واسعة تعكس دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته. 

ورحّب وزير الأوقاف باللجنة الموقرة، وبالمتسابقين ضيوف مصر الكرام، وبالوفد العلمي القادم من ماليزيا، بقيادة الدكتور لقمان عبد المطلب - عضو مجلس الفتوى بولاية بيراك، الذي أشاد بدور وزارة الأوقاف في دعم برامج التدريب والتأهيل الديني، والذي يزور مصر في دورة تدريبية تعقدها الوزارة لهم بالتزامن مع فعاليات المسابقة.

وتضم فعاليات هذا اليوم اختبارات فرعين من فروع المسابقة، حيث بدأت الجلسات بالفرع الثاني للناطقين بغير العربية، الذي يتنافس فيه 43 متسابقًا من مختلف دول العالم، ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع إتقان أحكام التجويد، وألا يزيد عمر المتسابق على 30 عامًا وقت الإعلان عن المسابقة.

كما تُستكمل اختبارات الفرع الأول المخصص لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويتنافس فيه 12 متسابقًا، ويشترط فيهم حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم، مع إتقان التجويد، ومعرفة التفسير وأسباب النزول، وألا يتجاوز عمر المتسابق 25 عامًا وقت الإعلان.

وتأتي هذه التصفيات المتقدمة في إطار الجهود المنظمة لاختيار أفضل العناصر المشاركة في المسابقة، وترسيخ معايير دقيقة في الحفظ والأداء، بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بنشر ثقافة القرآن الكريم وعلومه، وتعزيز حضور مصر على الساحة القرآنية العالمية.

الدكتور محمد الضويني الضويني وكيل الأزهر الأزهر ورتل حملة “ورتِّل القرآن”

البحث عن تمساح
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
ضبطيات قوات حرس الحدود
