كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستُقام في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من القارة السمراء.

ويخوض منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسام حسن، منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، في مجموعة متوازنة يسعى فيها الفراعنة إلى حجز بطاقة التأهل للدور الثاني ومواصلة مشوار البحث عن اللقب الثامن في تاريخه.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة على النحو التالي:

مصر × زيمبابوي

الجولة الأولى: الأحد 22 ديسمبر 2025 – الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا

الجولة الثانية: الجمعة 26 ديسمبر 2025 – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا

الجولة الثالثة: الاثنين 29 ديسمبر 2025 – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على قائمة تضم أبرز المحترفين في أوروبا، يتقدمهم محمد صلاح قائد الفريق ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين الذين تألقوا في الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

ويسعى منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، إلى تعويض إخفاقه في النسخة الماضية، واستعادة هيبته القارية في البطولة التي ستُقام للمرة الثانية على الأراضي المغربية بعد نسخة عام 1988.