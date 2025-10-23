قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

تحددت رسميًا مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا يتنافسون على اللقب القاري.

وتشهد النسخة المقبلة مشاركة منتخبات قوية أبرزها: تونس، المغرب، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، السنغال، وكوت ديفوار، إلى جانب منتخبات أخرى مثل السودان، الجابون، غينيا الاستوائية، أنجولا، وتنزانيا.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

جاء منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي، في مجموعة متوازنة تسعى فيها كتيبة الفراعنة لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا.

مواعيد مباريات منتخب مصر

مصر × زيمبابوي
 الإثنين 22 ديسمبر 2025
10:00 مساءً بتوقيت المغرب – 11:00 مساءً بتوقيت مصر

مصر × جنوب إفريقيا
 الجمعة 26 ديسمبر 2025
 05:00 مساءً بتوقيت المغرب – 06:00 مساءً بتوقيت مصر

ومن المقرر أن يختتم الفراعنة مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة أنجولا، في لقاء ينتظر أن يكون حاسمًا لتحديد المتأهلين عن المجموعة.

