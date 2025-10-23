مشهد غير معتاد في ليفربول.. بي بي سي توضح لماذا جلس محمد صلاح احتياطيا

سلّطت شبكة «بي بي سي» البريطانية الضوء على قرار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بإبقاء النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، وهي الخطوة التي وصفتها الشبكة بـ«الجريئة» نظرًا لأهمية المباراة واحتياج الريدز للفوز.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن صلاح يمتلك سجلًا تهديفيًا مذهلًا في البطولة، إذ أحرز 52 هدفًا في دوري الأبطال، وهو رقم يفوق حصيلة جميع زملائه الحاليين في الفريق مجتمعين، والذين سجلوا 31 هدفًا فقط.

تراجع المستوى وتأثيره على قرارات محمد صلاح في الملعب



وأضاف التقرير أن تراجع مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة يبدو واضحًا من خلال قراراته داخل الملعب، موضحًا أنه حين شارك كبديل أمام فرانكفورت في الدقائق الأخيرة، بدا متعجلًا في محاولة التسجيل، وسدد من زاوية صعبة بدلًا من تمرير الكرة لزميله فلوريان فيرتز، ما أضاع فرصة كانت أفضل للفريق.

ورغم جلوسه على دكة البدلاء، شارك صلاح في آخر ربع ساعة من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بخماسية مقابل هدف، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات في البطولة القارية.