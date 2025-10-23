فيجو: الكلاسيكو لا يمكن التنبؤ بنتيجته.. وزيدان فاجأني حين أصبح مدربا ناجحا

أبدى لويس فيجو، أسطورة ريال مدريد وبرشلونة السابق، توقعاته بشأن الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بعد مرور 9 جولات، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، ما يمنح مواجهة القمة أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

وقال فيجو في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية، إن الريال يمتلك الأفضلية في الكلاسيكو بسبب عاملي الأرض والجمهور، موضحًا: "المباراة ستكون متكافئة جدًا، لا أحد يمكنه التنبؤ بنتيجتها، لكن اللعب في البرنابيو يمنح ريال مدريد أفضلية بسيطة، رغم أن ذلك لا يضمن الفوز".

وأضاف: "كل موسم جديد يبدأ من الصفر، والمنافسة بين الفريقين لا تتأثر بما حدث في الماضي".

وتحدث فيجو عن الأساطير الذين لعبوا للفريقين، قائلًا: "كان زيدان سيندمج جيدًا في برشلونة، ومن لاعبي برشلونة الذين كان يمكن أن ينجحوا في ريال مدريد ربما بوسكيتس أو بويول، أو حتى جوارديولا، فجميعهم يمتلكون شخصية كبيرة".

كما أشاد بزميله السابق زين الدين زيدان، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن يصبح مدربًا ناجحًا بسبب هدوئه في الملاعب، لكنه أثبت عكس ذلك وحقق نجاحات كبيرة مع ريال مدريد.

واختتم النجم البرتغالي حديثه مؤكدًا أنه لم تكن لديه أي مشكلات مع زملائه السابقين في برشلونة بعد انتقاله إلى ريال مدريد، مضيفًا: "كانت هناك منافسة قوية ولكن بروح رياضية، ولم تتجاوز حدودها".

وأوضح فيجو أنه لو خُيّر للعب مباراة كلاسيكو واحدة، لاختار أن تكون نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا: "في مثل هذا السيناريو، الهزيمة مؤلمة، لكن الفوز لا يُنسى".