ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي إمام عاشور.


وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : 

لسة قدامه وقت ولكنه بيتحسن.


وفي نفس السياق كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب فريق الأهلي بعد إصابته بفيروس A.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: انتشرت خلال الساعات الماضية اقاويل كثيرة عن حالة إمام عاشور لاعب الأهلي ولكن هذه الأقاويل غير دقيقة.

وأضاف: حالة إمام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتي يعود للتدريبات، ولكن حالة إمام عاشور ليست خطيرة واللاعب بخير.

وتابع: أطالب مسئولي الزمالك، باحتواء أزمة وكيل محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق فيما يخص مستحقاته المتأخرة .

إبراهيم عبد الجواد إمام عاشور تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي إمام عاشور الاهلي

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الشيخ صالح فوزان مفتي السعودية الجديد

مفتي الجمهورية يبارك تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للسعودية

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "البيئة الرحم الثاني"

النبي محمد

فضل الصلاة على النبي محمد.. 20 سببا تجعلك لا تتركها أبدا

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

