بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي إمام عاشور.



وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :

لسة قدامه وقت ولكنه بيتحسن.



وفي نفس السياق كشف الإعلامي كريم رمزي عن تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب فريق الأهلي بعد إصابته بفيروس A.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: انتشرت خلال الساعات الماضية اقاويل كثيرة عن حالة إمام عاشور لاعب الأهلي ولكن هذه الأقاويل غير دقيقة.

وأضاف: حالة إمام عاشور الصحية مطمئنة ولكن مازال يحتاج للوقت حتي يعود للتدريبات، ولكن حالة إمام عاشور ليست خطيرة واللاعب بخير.

