إمام عاشور ورباعي بيراميدز يتنافسون على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2025، والتي شهدت حضورًا لافتًا لنادي بيراميدز، بترشيح أربعة من نجومه إلى جانب إمام عاشور لاعب الأهلي.

وجاء هذا التمثيل القوي لبيراميدز بعد موسم استثنائي، توج فيه الفريق بثلاثة ألقاب قارية كبرى: دوري أبطال إفريقيا، وكأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى تصدره تصنيف الأندية في القارة السمراء.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة:

محمد الشيبي (المغرب) ونجم بيراميدز

فيستون ماييلي (الكونغو) ونجم بيراميدز

بلاتي توريه (بوركينا فاسو)

إبراهيم عادل (مصر) لاعب بيراميدز السابق المنتقل مؤخرًا إلى الجزيرة الإماراتي، وذلك عن أدائه المميز خلال فترة تتويج بيراميدز بلقب دوري الأبطال.

إمام عاشور (مصر) ونجم الأهلي

ومن المنتظر أن يُعلن الكاف عن الفائز بهذه الجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، والمقرر إقامته في ديسمبر المقبل، إلى جانب جوائز أخرى مثل أفضل منتخب ومدرب ولاعب في القارة.