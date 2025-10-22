قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
رياضة

إمام عاشور ورباعي بيراميدز يتنافسون على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا

إمام عاشور ورباعي بيراميدز يتنافسون على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا
إمام عاشور ورباعي بيراميدز يتنافسون على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا
إسراء أشرف

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2025، والتي شهدت حضورًا لافتًا لنادي بيراميدز، بترشيح أربعة من نجومه إلى جانب إمام عاشور لاعب الأهلي.

وجاء هذا التمثيل القوي لبيراميدز بعد موسم استثنائي، توج فيه الفريق بثلاثة ألقاب قارية كبرى: دوري أبطال إفريقيا، وكأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى تصدره تصنيف الأندية في القارة السمراء.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة:

محمد الشيبي (المغرب) ونجم بيراميدز

فيستون ماييلي (الكونغو) ونجم بيراميدز

بلاتي توريه (بوركينا فاسو)

إبراهيم عادل (مصر) لاعب بيراميدز السابق المنتقل مؤخرًا إلى الجزيرة الإماراتي، وذلك عن أدائه المميز خلال فترة تتويج بيراميدز بلقب دوري الأبطال.

إمام عاشور (مصر) ونجم الأهلي

ومن المنتظر أن يُعلن الكاف عن الفائز بهذه الجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، والمقرر إقامته في ديسمبر المقبل، إلى جانب جوائز أخرى مثل أفضل منتخب ومدرب ولاعب في القارة.

بيراميدز إمام عاشور ماييلي الشيبي إبراهيم عادل

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي قفاده بمغاغة

محطة معالجة صرف صحي قفادة بمركز مغاغة بمواصفات عالمية.. بتكلفة 1.1 مليار جنيه

التوقيع

2 مليار دولار مرحلة أولى.. قناة السويس توقع عقد شراكة استراتيجية لبناء مجمع بتروكيماويات في السخنة

غزة

زيارة ويتكوف وكوشنر تكشف قلق واشنطن من تدهور الهدنة في غزة

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

