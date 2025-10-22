شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شهد مركز اختبارات التصادم التابع لـ شيري تجربة غير مسبوقة في عالم سلامة السيارات، حيث جرى اختبار فريد من نوعه يضع تكنولوجيا الأمان على المحك، ضمن فعاليات قمة مستخدمي علامة شيري لعام 2025، شكّل "جولة استكشاف السلامة القصوى" محطة بارزة، إذ قدّمت مشاهد تصادم واقعية غير مسبوقة.

في هذا الاختبار الصارم الذي اصطدمت فيه سيارتان من طراز TIGGO9 بسرعة 50 كم/س وبزاوية تداخل مقدارها 15 درجة، جسّدت شيري المعنى الحقيقي لشعارها "السلامة من أجل العائلة"، مؤكدة التزامها الراسخ بمبدأ "ليحظى الجميع بمعايير سلامة خماسية النجوم".

لم يكن هذا التحدي مجرد استعراض للتقنيات المتقدمة، بل تجسيدًا لقيم الشركة الجوهرية، فخلال قمة عام 2025 التي حملت شعار "نبتكر معًا حركة جديدة"، قدّمت شيري تجربة بصرية وفكرية مؤثرة لأكثر من 500 ضيف من مختلف أنحاء العالم، شملوا موظفي الشركة وشركاءها من الوكلاء وممثلي وسائل الإعلام وعددًا من قادة الرأي.

كانت التجربة تجسيدًا لرؤية شيري العميقة لمفهوم السلامة، حيث لا تكمن الحماية الحقيقية في تجنّب المخاطر، بل في القدرة على السيطرة عليها عندما تصبح غير متوقعة.

استُهل التحدي بعرض فني مستوحى من فلسفة التاي تشي، أضفى لمسة شرقية متناغمة على العرض التقني المذهل، وقال غافين ليانج، نائب المدير العام لعلامة شيري: "السلامة الحقيقية ليست مجرد صراع بين القوة والقوة، بل هي فن التوجيه والتوازن والتناغم بين القوة والمرونة، تمامًا كما في فن التاي تشي".

وقد شكّل هذا المفهوم جوهر اختبار التصادم الجانبي بزاوية 15 درجة، الذي صُمم لمحاكاة أحد أكثر سيناريوهات الحوادث تطرفًا، حيث تتجاوز القوة منطقة امتصاص الصدمات التقليدية في مقدمة السيارة.

من جانبه، أوضح شو يوجونج، كبير مهندسي شركة شيري للسيارات، تفاصيل الاختبار، مشيرًا إلى أنه تضمن تصادم سيارتين من طراز TIGGO9 وفق مسارات دقيقة تحاكي حادثًا حقيقيًا بانحراف بسيط في الاتجاه - وهو أحد أكثر أنواع التصادم شيوعًا وصعوبة في تفاديه على الطرق.

ونظرًا للزاوية الفريدة للاصطدام، لم تتمكن العوارض الطولية الأمامية التقليدية من امتصاص طاقة الصدمة بالكامل، مما جعل الاختبار تحديًا متكاملًا لصلابة هيكل السيارة وكفاءة نظام توزيع القوى وتناسق عمل أنظمة التثبيت وسرعة استجابة أنظمة الإنقاذ بعد الحادث.

تابع أكثر من 500 ضيف داخل غرفة المراقبة المخصصة تجربة التصادم المباشر، حيث اصطدمت السيارتان في مشهد دقيق ومحكوم بأعلى معايير الأمان.

وعقب الاختبار مباشرة، أعلن المسؤولون الفنيون في شيري النتائج الأولية التي جاءت مشجّعة للغاية:

- احتفظت المقصورات الأمامية للسيارتين بشكلها دون أي تشوه أو ضرر في أعمدة A، وB، وC.

- انفتحت وسائد الهواء الأمامية لكل من السائق والراكب، إضافة إلى وسادة الركبة للسائق، بشكل طبيعي لحظة التصادم.

- عملت أحزمة الأمان بنظام الشد المسبق بدقة لتوفير أقصى حماية للركاب.

- ظل نظام الوقود محكم الإغلاق دون أي تسرب.

- بعد الحادث، أمكن فتح جميع الأبواب بسهولة، مما أتاح لفرق الإنقاذ التدخل الفوري.

- كما اشتعلت أضواء التحذير تلقائيًا لتنبيه السيارات الأخرى ومنع وقوع حوادث إضافية.

تؤكد هذه النتائج صلابة الهيكل وكفاءة منظومة السلامة الكاملة للسيارة، بما في ذلك تناسق عمل أنظمة التثبيت وسهولة الوصول بعد الحادث.

ولم يكن هذا التفوق وليد الصدفة، بل تجسيدًا عمليًا لما تصفه شيري بـ "فلسفة تاي تشي للسلامة".

حيث تجسّد مفهوم التوجيه في تصميم الهيكل القفصي الذي يوزع قوة الصدمة على عدة عوارض طولية وعرضية، بينما تحقق المعادلة عبر التحكم المدروس في تشوهات الفولاذ عالي الصلابة وهياكل امتصاص الطاقة لتبديد القوى بفعالية.

أما القوة، فتنبع من المقصورة التي تتكوّن بنسبة 85% من الفولاذ عالي الصلابة و21% من الفولاذ المشكّل بالحرارة، لتشكّل قاعدة متينة ترتكز عليها المرونة والتوازن.

وأخيرًا، يأتي مفهوم الوقاية من أنظمة السلامة النشطة، التي تعكس التزام شيري الاستباقي بتجنّب المخاطر قبل وقوعها.