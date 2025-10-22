قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تكنولوجيا وسيارات

ستيلانتس أمام القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص.. يتسبب في سرقة السيارات

عزة عاطف

تواجه شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامات فيات وكرايسلر وجيب ورام، دعوى قضائية جماعية واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتهامها بتصنيع سيارات تحتوي على أنظمة حماية من السرقة غير فعالة يمكن تجاوزها بسهولة باستخدام أدوات بسيطة أو برامج متاحة عبر الإنترنت.

أنظمة مضادة للسرقة يمكن تجاوزها في دقائق

وتشير الدعوى إلى أن ملايين المركبات المنتجة بين عامي 2015 و2024 يمكن سرقتها خلال أقل من دقيقتين، حيث تمكن اللصوص من تحطيم نافذة السيارة وتوصيل جهاز برمجة مفاتيح لتشغيل المحرك دون استخدام المفتاح الأصلي.

ويزعم المدعون أن هذه الثغرات التقنية تجعل السيارات عرضة بشكل غير مسبوق للسرقة، وأن الشركة كانت على علم بالمشكلة لكنها أخفت المعلومات عن المشترين.

وجاء في نص الدعوى: “أنظمة مكافحة السرقة والإشعال في سيارات ستيلانتيس يمكن تجاوزها بسهولة من قبل اللصوص المبتدئين، دون الحاجة إلى معدات احترافية.”

مقارنة مع أزمة هيونداي وكيا

وتشبه هذه القضية جزئيًا الدعاوى المرفوعة سابقًا ضد هيونداي وكيا بعد موجة السرقات الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2023، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا.

فبينما كانت بعض طرازات هيونداي وكيا تباع من دون مانع حركة (Immobilizer)، فإن جميع طرازات فيات كرايسلر المعنية بهذه القضية مجهزة بنظام مانع حركة يفترض أن يمنع تشغيل المحرك دون المفتاح الأصلي، ما يجعل القضية أكثر خطورة من الناحية التقنية.

ويدعي المدعون أن شركة FCA US، وهي الذراع الأمريكية لشركة ستيلانتيس، تعمدت إخفاء المعلومات المتعلقة بالثغرات الأمنية في أنظمة الحماية الخاصة بسياراتها.

ويؤكد المحامون أن هذا الإخفاء تسبب في انخفاض قيمة المركبات في السوق، فضلًا عن خسائر مباشرة لأصحاب السيارات الذين تعرضوا للسرقة.

وتشير الدعوى أيضًا إلى أن بعض الطرازات قد تنتهك المعايير الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالسلامة ومنع السرقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات حكومية محتملة.

ومن بين المتقدمين بالدعوى إيمانويل توركوت من ولاية فلوريدا، الذي سرقت سيارته رام 1500 TRX في أبريل 2024.

كما انضم عشرات آخرون إلى القضية، بينهم من تعرضت سياراتهم للسرقة فعلاً، وآخرون يشاركون في الدعوى بسبب انخفاض قيمة سياراتهم السوقية نتيجة انتشار أخبار ضعف الحماية.

وحتى الآن، لم تصدر ستيلانتيس تعليقًا رسميًا حول القضية، لكن محللين قانونيين يرون أن حجم الدعوى وعدد الطرازات المشمولة قد يؤدي إلى تسويات مالية ضخمة أو استدعاءات فنية واسعة النطاق في حال ثبتت الادعاءات.

وتكشف هذه الدعوى عن أزمة جديدة تواجه شركات السيارات الكبرى في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في الحماية، حيث يمكن لثغرة برمجية واحدة أن تحوّل آلاف السيارات إلى أهداف سهلة للصوص.

ومع تصاعد القضايا المشابهة في السوق الأمريكي، يبدو أن صُنّاع السيارات سيُجبرون على إعادة تصميم أنظمة الأمان لتكون أكثر صلابة أمام القرصنة والتلاعب الإلكتروني.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

كلينتون

مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

مصنع جديد

افتتاح خط إنتاج جديد للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه

الاجتماع السنوي لمطارنة الكنيسة اللاتينية

المطران كلاوديو لوراتي يشارك في الاجتماع السنوي لمطارنة الكنيسة اللاتينية في البلاد العربية

معبر رفح

لاستقبال الفلسطينيين.. رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

جنرال موتورز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

